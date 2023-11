Marché de Noël – Les amis de la Saint-Jean Bessines-sur-Gartempe, 9 décembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Les Amis de la Saint-Jean et l’ACAP 87 organisent leur 1er marché de Noël. Venez découvrir nos nombreux producteurs et artisans locaux. Rencontre avec le Père Noël de 15h à 17h. Maquillage enfants, balade en calèche. Animation par la Banda de Bessines. Dégustation d’huitres, boissons chaudes..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Amis de la Saint-Jean and ACAP 87 organize their 1st Christmas market. Come and discover our many local producers and craftsmen. Meet Santa Claus from 3pm to 5pm. Face painting for children, horse-drawn carriage rides. Entertainment by the Banda de Bessines. Oyster tasting, hot drinks.

Les Amis de la Saint-Jean y ACAP 87 organizan su 1er mercado navideño. Venga a descubrir a nuestros numerosos productores y artesanos locales. Encuentro con Papá Noel de 15.00 a 17.00 horas. Pintacaras para los niños, paseos en coche de caballos. Animación a cargo de la Banda de Bessines. Degustación de ostras, bebidas calientes.

Die Amis de la Saint-Jean und der ACAP 87 organisieren ihren 1. Weihnachtsmarkt. Entdecken Sie unsere zahlreichen lokalen Produzenten und Handwerker. Treffen mit dem Weihnachtsmann von 15:00 bis 17:00 Uhr. Kinderschminken, Fahrt mit der Pferdekutsche. Unterhaltung durch die Banda de Bessines. Verkostung von Austern, heiße Getränke.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Monts du Limousin