2023-04-09 – 2023-05-07 1 avenue du Brugeaud Haute-Vienne Bessines-sur-Gartempe . Du dimanche 09 avril au dimanche 07 mai dans le grand hall du musée Urêka du mercredi au dimanche de 14h à 18h (horaires du musée). Entrée libre et gratuite. Energies Limousines.05 32 05 09 60. Le Musée Urêka met en lumière deux artistes du Limousin. Sandrine Clarisse BERTRAND, guide à l’ancrage, art-thérapeute, sculptrice, et l’artiste peintre Flanet (pastel sec), également connu sous le nom de Lionel ASSELINEAU, sont heureux de vous présenter leurs œuvres. Et pour découvrir leur façon de travailler plus en détail, venez les rencontrer le dimanche 23 avril à 15h démonstration au pastel sec par Flanet et le dimanche 30 avril à 15h démonstration de modelage d’un buste par Sandrine Clarisse BERTRAND. 1 avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe

