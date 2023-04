Soirée Musicale au bord de l’eau Parc de Noisy, 4 août 2023, Bessines.

Soirée concert organisée par le Comité des fêtes de Bessines avec 2 groupes:

– FolkSom (Folk) de 20h00 à 21h30.

– Maligorn’Rock (Rock Celtique) de 21h45 à 23h15.

Restauration foodtruck et buvette sur place.

Entrée gratuite et parking à proximité..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . EUR.

Parc de Noisy Rue des Trois Ponts

Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert evening organized by the Comité des fêtes de Bessines with 2 groups:

– FolkSom (Folk) from 20h00 to 21h30.

– Maligorn’Rock (Celtic Rock) from 21h45 to 23h15.

Foodtruck and refreshments on the spot.

Free entrance and parking nearby.

Noche de conciertos organizada por el Comité des fêtes de Bessines con 2 grupos:

– FolkSom (Folk) de 20:00 a 21:30 h.

– Maligorn’Rock (Rock celta) de 21.45 a 23.15 h.

Foodtruck y refrescos in situ.

Entrada gratuita y aparcamiento en las inmediaciones.

Vom Festkomitee von Bessines organisierter Konzertabend mit 2 Gruppen:

– FolkSom (Folk) von 20:00 bis 21:30 Uhr.

– Maligorn’Rock (Keltischer Rock) von 21:45 bis 23:15 Uhr.

Foodtruck-Verpflegung und Getränke vor Ort.

Freier Eintritt und Parkplätze in der Nähe.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Niort Marais Poitevin