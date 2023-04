Fête de la Musique 2023 Parc de Noisy, 24 juin 2023, Bessines.

A l’occasion de la fête de la musique, Bessines reçoit le samedi 24 juin au Parc de Noisy, les groupes Empirik, Dirty Douchebag, The IPSB et Anthèse.

Les visiteurs pourront à partir de 19h00 écouter des musiques de rock entraînantes qui appellent au voyage. Il y aura une interlude de tambour performé par Os Bambos.

Restauration food trucks et buvette ouverts toute la soirée.

Entrée gratuite et parking à proximité..

2023-06-24

Parc de Noisy Rue des Trois Ponts

Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the music festival, Bessines receives on Saturday, June 24th at the Parc de Noisy, the groups Empirik, Dirty Douchebag, The IPSB and Anthèse.

Visitors will be able to listen to catchy rock music from 7pm onwards. There will be a drumming interlude performed by Os Bambos.

Food trucks and refreshments will be available all evening.

Free entrance and parking nearby.

Con motivo del festival de música, Bessines acogerá a los grupos Empirik, Dirty Douchebag, The IPSB y Anthèse el sábado 24 de junio en el Parc de Noisy.

A partir de las 19.00 h, los visitantes podrán escuchar música rock pegadiza que invita a viajar. Habrá un interludio de tambores a cargo de Os Bambos.

Habrá camiones de comida y refrescos durante toda la tarde.

Entrada y aparcamiento gratuitos en las inmediaciones.

Anlässlich des Musikfestes empfängt Bessines am Samstag, den 24. Juni, im Parc de Noisy die Gruppen Empirik, Dirty Douchebag, The IPSB und Anthèse.

Die Besucher können ab 19.00 Uhr mitreißender Rockmusik lauschen, die zu einer Reise aufruft. Es wird eine Trommlereinlage geben, die von Os Bambos performt wird.

Foodtrucks und Erfrischungsstände sind den ganzen Abend über geöffnet.

Freier Eintritt und Parkplätze in der Nähe.

