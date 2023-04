Découverte des oiseaux peuplant le Marais de Bessines Place de la Mairie, 29 avril 2023, Bessines.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et le GODS organisent une sortie Nature : découverte des oiseaux peuplant le Marais de Bessines

Samedi 29 avril à 10h à Magné-Bessines

Le Marais de Bessines à l’Ouchette accueille plusieurs cortèges d’oiseaux.

Le CEN Nouvelle-Aquitaine et le GODS proposent de venir les découvrir et d’apprendre à reconnaître leurs chants.

Prévoir bottes et jumelles

Inscription conseillée : Marie DUCLOSSON – 06 17 90 62 05

Rendez-vous au parking de la mairie de Bessines.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Place de la Mairie

Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine and the GODS are organizing a nature outing to discover the birds of the Marais de Bessines

Saturday, April 29 at 10 am in Magné-Bessines

The Marais de Bessines at Ouchette is home to several bird species.

The CEN Nouvelle-Aquitaine and the GODS propose to come and discover them and learn to recognize their songs.

Bring boots and binoculars

Registration advised: Marie DUCLOSSON – 06 17 90 62 05

Meeting point at the parking lot of the town hall of Bessines

El Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine y los GODS organizan una salida natural para descubrir las aves del Marais de Bessines

Sábado 29 de abril a las 10 h en Magné-Bessines

El Marais de Bessines, en Ouchette, alberga varias especies de aves.

El CEN Nouvelle-Aquitaine y los GODS le proponen venir a descubrirlas y aprender a reconocer sus cantos.

Traer botas y prismáticos

Inscripción aconsejada: Marie DUCLOSSON – 06 17 90 62 05

Punto de encuentro en el aparcamiento del ayuntamiento de Bessines

Das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine und die GODS organisieren einen Ausflug in die Natur: Entdeckung der Vögel, die das Marais de Bessines bevölkern

Samstag, 29. April um 10 Uhr in Magné-Bessines

Das Sumpfgebiet von Bessines bis L’Ouchette beherbergt verschiedene Vogelarten.

Das CEN Nouvelle-Aquitaine und die GODS bieten an, diese zu entdecken und zu lernen, ihre Gesänge zu erkennen.

Stiefel und Fernglas mitbringen

Anmeldung empfohlen: Marie DUCLOSSON – 06 17 90 62 05

Treffpunkt: Parkplatz des Rathauses von Bessines

Mise à jour le 2023-03-25 par OT Niort Marais Poitevin