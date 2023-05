Bessières Fête la musique Bessières, place Bellecourt, 21 juin 2023, Bessières.

Bessières fête la musique !

Le 21 juin, venez fêter la musique avec toute la ville de Bessières! Cet évènement est maintenant un incontournable sur la place!

Retrouvez nous à partir de 19h00 avec :

–> @Au chœur de Bessières, une chorale locale que vous pourrez écouter dans l’église

–> @Dats It Brass Band, un groupe de rue festif qui saura vous mettre en joie!

–> @Les enfoiros « GPE zéro », de la variété et du rock avec une énergie incroyable

–> @Salt’n Butter vont vous faire danser sur des musiques funk et saoul

Toute la soirée vous pourrez vous restaurer grâce à quatre Food Trucks qui sauront vous régaler!

On vous attend nombreux pour faire la fête!!!

Bessières, place Bellecourt bessieres Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie

©Bessières en fêtes