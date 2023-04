Soirée jeux de société 1 place de l’Église, 2 juin 2023, Bessay-sur-Allier.

Soirée conviviale en perspective ! Rejoignez nous pour une soirée jeux de société à la bibliothèque de Bessay..

2023-06-02 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-02 . .

1 place de l’Église Bibliothèque

Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A friendly evening in perspective! Join us for an evening of board games at the Bessay library.

¡Una tarde amistosa en perspectiva! Únete a nosotros para una tarde de juegos de mesa en la biblioteca de Bessay.

Geselliger Abend in Aussicht! Begleiten Sie uns zu einem Abend mit Gesellschaftsspielen in der Bibliothek von Bessay.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région