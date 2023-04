Tournois d’échec 1 place de l’Église, 29 avril 2023, Bessay-sur-Allier.

Tournoi d’échecs amateur pour tous à la bibliothèque de Bessay. Venez relever le défi et apportez votre échiquier!.

2023-04-29 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

1 place de l’Église Bibliothèque

Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Amateur chess tournament for all at the Bessay library. Come and take the challenge and bring your chess board!

Torneo de ajedrez amateur para todos en la biblioteca de Bessay. ¡Ven a aceptar el reto y trae tu tablero de ajedrez!

Amateurschachturnier für alle in der Bibliothek von Bessay. Nehmen Sie die Herausforderung an und bringen Sie Ihr Schachbrett mit!

