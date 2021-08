Bessans Bessans 73480, Bessans Bessans Biathlon Contest Bessans Bessans Catégories d’évènement: 73480

Bessans

Bessans Biathlon Contest Bessans, 26 août 2021, Bessans. Bessans Biathlon Contest 2021-08-26 13:30:00 13:30:00 – 2021-08-26 18:30:00 18:30:00

Bessans 73480 Bessans Venez (re)découvrir le biathlon et encourager les plus grands biathlètes.

Initiation biathlon ouverte à tous suivie d’un show et de courses.

Tout l’après-midi : buvette, ambiance musicale, mascotte… info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: 73480, Bessans Autres Lieu Bessans Adresse Ville Bessans lieuville 45.32113#7.0049