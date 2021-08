Bessan Bessan Bessan, Hérault BESSAN JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Bessan Bessan Catégories d’évènement: Bessan

Bessan Hérault Bessan -Eglise de Bessan : Visite libre le samedi et dimanche de 10h à 18h

– Concert de musique classique : 5ème édition du concert de musique classique de La Guilde en l’église de Bessan le samedi 18 septembre à 19H.

Tarif : 15€ par personne, réservation conseillée.

Rendez-vous : Eglise de Bessan

-Visite guidée : Visite patrimoniale autour du blason de Bessan

Remise en place du Blason de Bessan après restauration le dimanche à 10H00

Programme proposé par La Guilde de Bessan. +33 4 67 00 81 81 http://2b100.canalblog.com/

