MARCHE DE BESSAN Bessan, 3 janvier 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

Alimentaire, vestimentaire, produits du terroir.

Toute l’année les mardis et dimanches de 6h30 à 12h au coeur de ville.

Grand parking.

Place de la promenade ombragée..

2023-01-03 06:30:00 fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Bessan 34550 Hérault Occitanie



Food, clothing, local products.

All year round on Tuesdays and Sundays from 6:30 am to 12 am in the heart of the city.

Large parking lot

Shaded promenade square.

Alimentos, ropa, productos locales.

Todo el año, los martes y domingos de 6.30 a 12.00 horas en el centro de la ciudad.

Amplio aparcamiento

Plaza del paseo marítimo con sombra.

Lebensmittel, Kleidung, Produkte aus der Region.

Das ganze Jahr über dienstags und sonntags von 6:30 bis 12 Uhr im Stadtzentrum.

Großer Parkplatz

Schattiger Promenadenplatz.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE