Le Esport, de la passion au métier! Bessan Bessan Catégories d’Évènement: BESSAN

Hérault Le Esport, de la passion au métier! Bessan Bessan, 24 janvier 2024, Bessan. Le Esport, de la passion au métier! Mercredi 24 janvier 2024, 13h30 Bessan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T13:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T13:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:00:00+01:00 Plongez dans l’univers captivant de l’ESPORT et découvrez des métiers innovants avec la présence de Tony HELYNCK, ancien joueur Counter-Strike professionnel, développeur, chef de projet, fondateur de ESPORTS VILLAGE. Présentation de l’entreprise ESPORT Village

Forum Question – Réponse avec Tony HELYNCK Bessan 34550 Bessan Bessan Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/200124 »}] Forum La semaine du numérique Détails Catégories d’Évènement: BESSAN, Hérault Autres Lieu Bessan Adresse 34550 Bessan Ville Bessan Departement Hérault Lieu Ville Bessan Bessan Latitude 43.364384 Longitude 3.420625 latitude longitude 43.364384;3.420625

Bessan Bessan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bessan/