Tu as entre 16 et 25 ans et tu souhaites partir en vacances ? Tu rêves de partir découvrir l’Europe avec tes ami.e.s cet été ? Plusieurs dispositifs existent pour t’aider à les financer ! Viens les découvrir lors de sessions d’informations organisées au CRIJ de Poitiers.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T18:00:00

