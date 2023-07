Rencontres avec le cinéma Iranien Bésignan, 28 juillet 2023, Bésignan.

Bésignan,Drôme

Dans le cadre des Rencontres des Cinémas du Monde..

2023-07-28 fin : 2023-07-30 . .

Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Rencontres des Cinémas du Monde festival.

En el marco del festival Rencontres des Cinémas du Monde.

Im Rahmen der Rencontres des Cinémas du Monde (Treffen der Weltkinos).

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale