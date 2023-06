Projection du documentaire « 1001 nights apart » besignan Bésignan Bésignan Catégories d’Évènement: Bésignan

Drôme Projection du documentaire « 1001 nights apart » besignan Bésignan, 30 juillet 2023, Bésignan. Projection du documentaire « 1001 nights apart » Dimanche 30 juillet, 18h00 besignan gratuité dans la mesure des places disponibles Les Rencontres des Cinémas du monde de Sainte-Jalle, en partenariat avec l’association ZIGZAG,propose la diffusion d’un documentaire sur la danse en Iran: « 1001 nights apart » de Sarvnaz Alambeigi. Ce dernier présente le quotidien d’une compagnie de danse clandestine de Téhéran. Il met la focal sur le travail de recherche des danseurs en lien avec l’histoire de la danse en Iran et plus particulièrement avec la compagnie nationale de ballet dissoue en 1979 avec la Révolution islamique. besignan 90 rue de l’Eglise, 26110 Besignan Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

