BESIERS EN OC – SUS L’EMPONT ! EN SCÈNE !

2022-11-09 – 2022-11-09 Une fois par mois, profitez d’une visite en occitan du patrimoine biterrois.

Ce mois-ci, le Théâtre Municipal de Béziers est à l’honneur avec visite du théâtre, de la scène et de la salle, en bilingue français/occitan.

À partir de 8 ans.

