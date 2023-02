BESIERS EN OC – LE JARDIN DES POETES Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Le jardin des poètes nous raconte depuis 1867 l'histoire, la beauté et la philosophie de l'époque: l'Âge d'or de Béziers au XIXe siècle. Visite bilingue en occitan/français. Desempuèi 1867, lo Jardin dels poètas nos conta l'Istoria, la Beautat e la filosofia de l'epoca : l'Edat d'aur de Bésiers al sègle XIX. À partir de 8 ans.

Gratuit – Réservation obligatoire par téléphone. Le jardin des poètes nous raconte depuis 1867 l’histoire, la beauté et la philosophie de l’époque: l’Âge d’or de Béziers au XIXe siècle. Visite bilingue en occitan/français. Desempuèi 1867, lo Jardin dels poètas nos conta l’Istoria, la Beautat e la filosofia de l’epoca : l’Edat d’aur de Bésiers al sègle XIX. À partir de 7 ans. Gratuit – Réservation obligatoire par téléphone. +33 4 67 36 81 60 Musées de Béziers

