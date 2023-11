Ycare – Nos Futurs Tour THEATRE LEDOUX, 17 février 2024, BESANCON.

Ycare – Nos Futurs Tour THEATRE LEDOUX. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

CARTEL BZH ((L-R-20-1862&2559) & PLAY TWO LIVE PRESENTENT CE SPECTACLE Ycare enchante le public avec sa plume raffinée et poétique, sublimée par des mélodies accrocheuses. En témoigne les opus qui jalonnent sa discographie ! Il sort en 2022 un album de duos en collaboration avec des artistes exceptionnels : Zaz, Amel Bent, Ibrahim Maalouf, Patrick Fiori, Axelle Red… « Je n’écris des chansons que pour les chanter devant vous, et j’ai la chance immense de le faire depuis bientôt 15 ans. Hâte de vous revoir. Ycare » Après un concert COMPLET à l’Olympia, le 22 avril 2023, Ycare continue sur sa lancée et sera de nouveau en concert à L’Étage, le 25.04.2024. Ycare

THEATRE LEDOUX BESANCON 49 RUE MEGEVAND Doubs

