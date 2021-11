Besançon photographiée, portrait d’une ville (1960-2000) Besançon, 20 novembre 2021, Besançon.

Besançon photographiée, portrait d’une ville (1960-2000) Archives municipales de Besançon 1 Rue de la Bibliothèque Besançon

2021-11-20 14:00:00 – 2022-01-15 18:00:00 Archives municipales de Besançon 1 Rue de la Bibliothèque

Besançon Doubs

Cet automne, les archives municipales de Besançon proposent aux visiteurs un « voyage » dans un passé relativement récent.

Voyage rendu possible par les clichés de Jean-Paul Tupin, qui fut le photographe attitré de la ville de la fin des années 1960 au début des années 2000.

Ce fonds riche de plus de 20 000 tirages papier et diapositives a été numérisé récemment.

L’exposition présentera une sélection d’environ 150 images accompagnées de documents d’archives. Elles permettront de revoir le début du chantier de construction de Planoise ou les travaux de piétonisation des principales rue de la Boucle sans oublier le percement du tunnel routier sous la Citadelle. Bien souvent c’est à vol d’oiseau que nous découvrons la ville et ses transformations.

L’exposition évoquera aussi les évènements comme le festival de musique,( prestigieuse manifestation ayant lieu chaque début septembre), ou encore les « Floralies » qui à plusieurs reprises ont transformé Besançon en ville jardin.

Les grandes manifestations sportives et les visites de personnalités politiques ou du monde culturel ont bien entendu également été couvertes par Jean-Paul Tupin.

Entrée libre du mardi au samedi de 14 h à 18 h.

Visites guidées gratuites les mercredis et samedis à 14h30 (sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

Visites guidées sur demande possibles les autres jours.

Contacts

Tél. 03 81 87 81 47

Courriel : archives.contemporaines@besancon.fr

Exposition virtuelle sur le site https://memoirevive.besancon.fr

Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

