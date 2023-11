Koba Lad MICROPOLIS, 3 février 2024, BESANCON.

Koba Lad MICROPOLIS. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 18:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 45.0 à 55.0 euros.

PLEASE PLEASE (L2-D-21-3107 & L3-D-21-3108) PRESENTE CE SPECTACLE Découvre les soirées ANTDT à Micropolis et prends ta dose de rap à Besançon. Des concerts rap, préparés sur-mesure qui vont retourner la France. early entrance – ouverture des portes à 18H30. Accès 30 min. avant l’ouverture des portes, priorité non garantie au-delà.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 03 81 54 20 47 Koba LaD

Votre billet est ici

MICROPOLIS BESANCON 3 Boulevard Ouest Doubs

