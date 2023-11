Volo « Florilège » LE SCENACLE, 8 mars 2024, BESANCON.

NG PRODUCTIONS (3-1001637) presente ce concert En 2025 Frédo et Olivier Volovitch fêteront les 20 ans de leur duo. Depuis la sortie de leur premier disque en 2005, ils ont très vite fédéré un public fidèle autour de leur univers très personnel fait d’un mélange des genres entre chansons tendres et engagées. Huit albums plus tard, Volo a enchaîné les tournées et les concerts partout en France, les amenant à jouer à plusieurs reprises à l’Olympia, la Cigale, le Trianon, le Bataclan ou les Francofolies de la Rochelle, le Printemps de Bourges, La Fête de l’Humanité etc… s’exportant aussi en Belgique, en Suisse et au Québec. Aujourd’hui, les frères Volo vont se laisser le temps de travailler des projets différents, personnels et donc à suivre chacun de leur côté. Mais loin de vouloir annoncer la sempiternelle tournée d’adieu, puisqu’il n’est pas question ici de séparation, Frédo et Olivier vont proposer un spectacle organisé comme un « Florilège » de leur répertoire riche de plus de cent chansons. On pourra retrouver leurs titres les plus connus comme « T’es belle », « C’est pas tout ça », « C’est toi », « Tu connais », « Tabarnak » ou « Rire aux éclats», quelques incontournables comme « Élisa » ou « Syndrome » et redécouvrir ce qui fait la richesse et la singularité de leur répertoire en passant de la déclaration d’amour à la chanson humour aussi bien que de la description de la vie quotidienne à la complexité des problématiques du monde contemporain.Réservation PMR : 03 81 54 20 47 Volo

LE SCENACLE BESANCON 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE Doubs

