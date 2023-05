L’Art Du Couple LE PETIT KURSAAL BESANCON Catégories d’Évènement: Besançon

L'Art Du Couple

Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:30. Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

S'aimer c'est facile mais se supporter ? Une femme doit-elle faire exploser le transformateur électrique de son quartier pour vivre un dîner aux chandelles ? Pourquoi offrir à sa compagne un livre intitulé « pratiquer le silence » est légèrement risqué ? Eve et Alex, ensemble à la ville comme à la scène, s'amusent avec les zones de turbulence du couple. Authenticité du vécu, drôlerie des situations quotidiennes, chacun peut se reconnaître (ou reconnaître l'autre, tout dépend de son degré de mauvaise foi !) Une comédie pétillante et sexy qui booste votre libido !

Eve Paradis

LE PETIT KURSAAL BESANCON
2 Place du Théâtre
Doubs

