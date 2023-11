On est Tous le Con d’un Autre – Enfin Y’en a Qui Ont de l’Avance ! LE PETIT KURSAAL Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs On est Tous le Con d’un Autre – Enfin Y’en a Qui Ont de l’Avance ! LE PETIT KURSAAL, 4 février 2024, BESANCON. On est Tous le Con d’un Autre – Enfin Y’en a Qui Ont de l’Avance ! LE PETIT KURSAAL. Un spectacle à la date du 2024-02-04 à 17:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. A travers sa vie Seb vous fait revivre vos galères c’est « l’effet boomerang », la seule différence c’est que cette fois vous allez en rire ! »Oh ! Les Cons ! » Voici une expression que l’on utilise quotidiennement dans nos vies de tous les jours, Seb vous présente une bonne panoplie de cons, sans oubliez d’ironiser sur ses propres conneries ! En passant par des séquences émotions en vous faisant partager sa grande sensibilité et son amour des mots, avec ses instants « poésie » qui bouleversent. Un one-man show moderne, dynamique alliant fous rires et émotions, un cocktail décapant qui vous fera passer un tel moment que vous n’êtes pas prêt de l’oublier… Le Saviez-vous ?Succès au festival d’AvignonPlus de 400 représentations dans toute la France Ce spectacle emporte tout sur son passage ! Spectacle tout public à partir de 12 ansDurée : 1h20 On est Tous le Con d’un Autre – Enfin Y’en a Qui Ont de l’Avance ! Votre billet est ici LE PETIT KURSAAL BESANCON 2 Place du Théâtre Doubs 21.8

