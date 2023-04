Piano Cinéma-Jean Michel Bernard LE PETIT KURSAAL, 25 juin 2023, BESANCON.

Piano Cinéma-Jean Michel Bernard LE PETIT KURSAAL. Un spectacle à la date du 2023-06-25 à 17:00 (2023-06-25 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

uGo&Play, en association avec NG Productions, présente (L-R-22-10622 et L-R-22-10620) : ce spectacle Jean-Michel BERNARD Piano Cinéma Jean-Michel Bernard est un pianiste singulier, qui a trouvé sa place à la croisée des genres. D’une solide formation classique, avec la liberté du jazz, il est résolument pianiste du cinéma, entre interprétation et réinvention, unique en son genre. Celui que Ray Charles qualifiait de « Genius ! », ou Lalo Schifrin de « Soul brother » a développé dans son immense carrière tous les talents : compositeur, orchestrateur, arrangeur, concertiste. En 40 ans, Il a travaillé sur plus de 200 films, séries et documentaires. Il a été Directeur Musical auprès de nombreuses chaînes de télévision et à la radio sur France Inter (L’oreille en coin). Il a arrangé et produit plus de 25 albums. Jean-Michel Bernard a travaillé avec les plus grands : compositeur pour Michel Gondry, membre du Quartet de Ray Charles, collaborateur de Martin Scorsese, d’Ennio Morricone, de Lalo Schifrin. Il travaille avec Claude Chabrol, Francis Lai, Bruno Coulais, Philippe Sarde, Francis Veber, Fanny Ardant et beaucoup d’autres… Il a toujours été au cœur de la création musicale pour le cinéma et l’image, au point d’être souvent invité en master class en Festivals (Cannes, Paris-Grand Rex /Audi Festival, Los Angeles, Montréal, Tokyo…). Quand Jean-Michel Bernard a l’idée d’un concert où il revisiterait au piano l‘histoire de la grande musique de film, de Bernard Herrmann à John Williams, de Nino Rota à Hans Zimmer, de Michel Legrand à Alexandre Desplat, en passant par Schifrin, Morricone, Barry, Elfman, Cosma, Tiersen et ses compositions… On peut de confiance répondre à son invitationLe tarif réduit est destiné aux personnes étudiantes et sans emploi, sur présentation d’un justificatif en cours de validité.Réservation PMR : 03 81 54 20 47 Jean-Michel Bernard Jean-Michel Bernard

Votre billet est ici

LE PETIT KURSAAL BESANCON 2 Place du Théâtre Doubs

32.0

EUR32.0.

