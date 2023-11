Pierre de Maere – Tournée LA RODIA, 14 février 2024, BESANCON.

Pierre de Maere – Tournée LA RODIA. Un spectacle à la date du 2024-02-14 à 20:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

La Belle Électrique PLATESV-D-2022-005154 / 005155 / 00515 présente en accord avec W Spectacle Pierre de Maere, la nouvelle révélation venue de Belgique, poursuit son ascension. Les hostilités sont lancées en 2022 avec la sortie de son premier EP “Regrets”. Porté par une couverture médiatique et populaire fulgurante, le succès de son single d’or « Un jour je marierai un ange », des scènes remarquées en France et en Belgique, Pierre de Maere ne cesse de nous surprendre et de relever les défis. Un an seulement après un premier concert parisien complet à la Cigale en mai 2022, un second au Trianon en novembre 2022, l’artiste viendra offrir un concert à La Belle Électrique le 07 décembre 2023. L’occasion de découvrir son premier album « Regarde-moi » paru le 27 janvier. Pierre De Maere

Votre billet est ici

LA RODIA BESANCON 4 AVENUE DE CHARDONNET Doubs

29.0

EUR29.0.

