Besançon International Tattoo Show Micropolis Besançon, samedi 16 mars 2024.

Besançon International Tattoo Show Micropolis Besançon Doubs

« En route pour la 11ème édition du Besançon International Tattoo Show ! Après le succès éblouissant de notre 10e anniversaire, nous sommes ravis de vous inviter à une édition encore plus audacieuse. Le 16 et 17 mars 2024 marque une nouvelle étape dans notre aventure artistique ! Entre continuité des valeurs traditionnelles du tatouage et nouvelles perspectives artistiques, nous sommes fiers de promouvoir cette diversité qu’est le tatouage. BITS est bien plus qu’un salon de tatouage, c’est une célébration culturelle et créative en constante évolution.

Cette année, nous rassemblons 260 des meilleurs tatoueurs du moment, affirmant ainsi notre position en tant que l’un des événements incontournables en France. La présence des marchands et des créateurs complètera une diversité encore plus grande à cette mosaïque artistique. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 11:00:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

Micropolis 3 Boulevard Ouest

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté agence@millenium-events.fr

L’événement Besançon International Tattoo Show Besançon a été mis à jour le 2024-02-27 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON