Hugues Aufray, Pour la Dernière Fois – Tournée Grand Kursaal, 24 janvier 2024, BESANÇON.

Hugues Aufray, Pour la Dernière Fois – Tournée Grand Kursaal. Un spectacle à la date du 2024-01-24 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 35.0 à 55.0 euros.

David Hardit productions présente : [REPORT] Le concert d’Hugues Aufray initialement prévu le 20 décembre 2023 à 20h00 au Kursaal de Besançon est reporté au 24 janvier 2024 à 20h00. Vos billets restent valables. Les remboursements sont autorisés jusqu’au 10 novembre 2023 inclus.HUGUES AUFRAY est un artiste atypique dans le paysage musical français, et ce depuis ses débuts. Malgré sa notoriété, HUGUES AUFRAY est toujours resté authentique et fidèle à lui-même. Il se définit comme un simple troubadour moderne. En redonnant un souffle nouveau à la chanson française, il a relancé la poésie simple et traditionnelle de nos anciens mais aussi introduit de nouveaux thèmes musicaux tel que le folklore américain… Dés 1963, il a également fait connaître en France son ami le poéte et chanteur Bob Dylan dont il a adapté merveilleusement plus de 30 chansons avec une égale sensibilité, dont La fille du Nord (Girl from the north country) et Dans le souffle du vent (Blowing in the wind). Entouré de 4 musiciens, HUGUES AUFRAY propose une sélection de chansons particulièrement choisies, offrant un large panel de ses chansons populaires (Santiano, Céline, Dés que le Printemps revient, etc…) ainsi que quelques chansons nouvelles. N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32 Hugues Aufray

Grand Kursaal BESANÇON 2 Place du Théâtre Doubs

