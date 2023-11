Bun Hay Mean – Festival Drôlement Bien 2024 Grand Kursaal, 18 janvier 2024, BESANÇON.

Bun Hay Mean – Festival Drôlement Bien 2024 Grand Kursaal. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 20:00 (2024-01-18 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN (3-1001637) presente ce spectacle Rire ensemble, c’est Drôlement Bien C’est l’histoire d’un festival qui, dès sa 1ère édition en janvier 2023, a propulsé Besançon à la 2e place des rendez-vous de l’humour en France : avec 12 000 personnes sur quatre jours, Drôlement Bien a atteint un taux de remplissage de… 100 %. Ce qui fait le succès et l’originalité de Drôlement Bien ? C’est de l’humour sous toutes ses formes. Au programme : des one wo·man shows avec des artistes reconnu·e·s, des figures montantes et des espoirs de demain. En bonus, embarquez pour des animations qui propagent les fous rires dans tout Besançon : ciné-culte, match d’impro, escape game, yoga du rire, atelier dessin, déambulation au musée… Pour sa 2e édition, du 18 au 21 janvier 2024, Drôlement Bien vous prépare une programmation toujours plus ambitieuse et toujours sous le signe de la convivialité et du partage. Parce que c’est une autre singularité du festival bisontin : il intègre un volet social avec la gratuité d’activités et des places de spectacles offertes à des associations. « Notre engagement séduit les artistes accueillis, observe Hamid Asseila, notre directeur général chez NG Productions et fondateur du festival. Savoir qu’on joue devant une salle qui accueille aussi des personnes aux parcours de vie parfois compliqués, ça donne tout son sens à l’humour dans ce qu’il a de plus fédérateur. » Rire ensemble ? C’est Drôlement Bien. Réservation PMR : 03 81 54 20 47 Bun Hay Mean – Festival Drôlement Bien 2024

Grand Kursaal BESANÇON 2 Place du Théâtre Doubs

