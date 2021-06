BESANÇON, DECOUVERTE DES COLLINES EN TRAIL : Bregille Besançon, 1 août 2021-1 août 2021, Besançon.

BESANÇON, DECOUVERTE DES COLLINES EN TRAIL : Bregille 2021-08-01 – 2021-08-01 rendez-vous devant le Casino JOA 1 avenue Edouard Droz

Besançon Doubs

EUR 7 7 Pratiquer le trail ce n’est pas que courir dans les bois et gravir des sommets !

C’est aussi l’occasion d’explorer son environnement, sa ville et ses alentours.

En suivant Alexandre Cailler, guide et trailer, vous découvrez les richesses environnementales et culturelles de nos collines bisontines.

L’Office de Tourisme du Grand Besançon Métropole, vous propose deux parcours différents entre 8 et 10 km accessibles à tous les niveaux.

Depuis les hauteurs des collines de Beauregard et Bregille, différents points de vue sur la ville et les espaces naturels qui l’entourent s’offrent à vous.

En suivant votre guide tout au long des nombreux sentiers qui sillonnent les collines, il vous sera conté l’histoire des activités humaines, passées et présentes, qui ont façonné ces espaces.

De l’aventure de Besançon-les-Bains, en passant par la culture de la vigne ou encore le fort, c’est toute l’histoire contemporaine de la ville qui est évoquée.

+33 3 81 80 92 55 https://billetterie.besancon-tourisme.com/trail-bregille

