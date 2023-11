Petites Histoires de la Médecine Comédie de Besançon, 16 décembre 2023, BESANÇON.

Petites Histoires de la Médecine Comédie de Besançon. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 17:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

« Le docteur Laplante , celui là même qui avait posé son stéthoscope dans le mythique théâtre du point virgule à Paris, véritable OTNI: objet théâtral non identifié, va nous proposer un spectacle totalement atypique, drolissime, déjanté et pédagogique, qui jouit d’une spontanéité et d’une fraîcheur qui fait que nous avons sur scène une forme magnifique de vérité ! Humour caustique et folle dérision au service des petites et grandes histoires de la médecine. Le médecin de campagne reçoit pour la énième fois madame Ruffiaud, 98 ans , acariâtre et hypocondriaque professionnelle. Vous allez voir défiler sous vos yeux l’opération de la fistule de Louis XIV, l’enlèvement de la lance dans l’œil de Henri II lors d’un tournoi , la vaccination de la variole , les grandes épidémies, les premières anesthésies , les premières sage femme et une foison d’histoires cocasses et surprenantes que la médecine nous a offertes au fil des siècles ! Ce one man show étonnant et détonnant va vous entraîner sur un rythme endiablé dans les entrailles de l’histoire de la médecine. Il n’est pas encore remboursé par la sécurité sociale mais ça ne saurait tarder ! . » Petites Histoires de la Médecine Petites Histoires de la Médecine

Votre billet est ici

Comédie de Besançon BESANÇON 4 rue de la convention Doubs

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici