Doubs SARAH-ANNA DANS SALE Comédie de Besançon, 22 novembre 2023, BESANÇON. SARAH-ANNA DANS SALE Comédie de Besançon. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. L’humour noir a sa nouvelle princesse ! Infirmière pendant 7 ans, Sarah-Anna a vu passer pas mal d’horreur et de névroses, mais ce n’est rien à côté des petites voix qui vivent dans sa tête ! Pourquoi faut-il bien choisir son pseudo sur un site de rencontre ? Quels sont les bons côtés du viol ? Pourquoi devrait-on toujours avoir une dick-pick sur soi ? (Une photo de son pénis pour les plus de 45 ans, ou une photo du pénis de quelqu’un d’autre pour les moins de 15 cms)… Pendant 1 heure, Sarah-Anna vous embarque dans son univers, dont vos zygomatiques ne sortiront pas indemnes ! Lauréate du festival d’humour Rire & Vilaine. SARAH-ANNA DANS SALE Votre billet est ici Comédie de Besançon BESANÇON 4 rue de la convention Doubs 20.0

