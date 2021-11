Besançon Besançon Besançon, Doubs Youzful // Café à Besançon : Boostez votre carrière Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Youzful // Café à Besançon : Boostez votre carrière Besançon, 24 novembre 2021 18:00, Besançon. Mercredi 24 novembre, 18h00 Sur place Entrée libre sur inscription https://www.wizbii.com/events/youzful-cafe-a-besancon Vous avez envie de booster votre carrière ? Participez à cet événement ! Besoin de booster votre carrière ? Le Crédit Agricole Franche-Comté vous invite à son Youzful // Café à Besançon le 24 novembre. Au programme : Test de personnalité : découvrez les métiers avec lesquels vous matchez

Shooting photo : réalisez des photos professionnelles dont vous pourrez vous servir pour vos futures candidatures

Conférence sur le marché de l’emploi

Ateliers animés par des experts du recrutement

Témoignages de professionnels

Bar à CV : un espace en ligne d’outils pratiques (templates de CV, de lettre de motivation…) Bref, tout pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi, de stage ou d’alternance ! Pour participer, l’inscription est gratuite et obligatoire via ce lien.

Les places sont limitées alors ne perdez pas de temps ! Créer du lien, aider les jeunes dans leur recherche d’emploi et le développement de leur carrière, dynamiser le tissu économique local : telles sont les missions des caisses régionales du Crédit Agricole sur le territoire.

