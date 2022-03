Conférence sur le pavillon britannique de l’Expo universelle de Dubai Besançon, 23 mars 2022 17:30, Besançon.

Mercredi 23 mars, 17h30 Sur place https://us04web.zoom.us/j/72092914742?pwd=Ej-miwds2OxIbKfYl16Nv4HtRoRl-g.1

Au XIXe siècle, les Expositions Universelles étaient l’occasion de découvrir des pays lointains. Kevin Lognoné organise une conférence de restitution de sa visite de l’exposition universelle de Dubai.

En 2017, le Grand Besançon s’était déjà investi dans l’organisation d’un grand forum Bisontin : “Dans un monde de plus en plus technologique, éprouver ce que la science ne peut prouver”. Objectif : soutenir la candidature française à l’Expo universelle de 2025. Entre autres parmi les projets, celui de faire revivre via un hologramme ou un robot intelligent le génie né à Besançon, Victor Hugo…

Inspiré par l’un des derniers projets de Stephen Hawking, “Breakthrough Message”, le pavillon britannique de l’Expo de Dubai nous invite à réfléchir au message que nous communiquerions pour nous exprimer en tant que planète si nous rencontrions un jour d’autres civilisations avancées dans l’espace.

L’évasion est toujours possible à Besançon, profondément nourrie par son histoire horlogère mais aussi ses compétences en microtechniques – et particulièrement dans le domaine des lasers et d’optique .

Inscription gratuite et ouverte à tous pour participer à ce rendez-vous céleste et futuriste via zoom, logiciel de visiophonie.

