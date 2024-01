Rencontre avec Guy Boley Foyer mixte les Oiseaux Besançon, mardi 23 janvier 2024.

Début : 2024-01-23 20:00:00

fin : 2024-01-23 21:30:00

Rencontre avec l’écrivain franc-comtois Guy Boley sur le thème création romanesque et histoire ; l’histoire locale, celle des Chaprais pour ses deux premiers romans Fils du feu couronné de 6 prix littéraires et Quand Dieu boxait en amateur ; mais aussi la grande histoire, celle de la sœur de Nietzsche et de ses compromissions avec le nazisme, thème de son dernier roman, A ma sœur et unique , prix des deux Magots 2023.

Dès son premier roman Fils du feu , publié en 2016,Guy Boley remporte huit prix nationaux ! Le second roman Quand Dieu boxait en amateur , publié en 2018, lui vaut d’être cette année-là un invité de marque des Petites Fugues Littéraires en Franche-Comté.

Cette rencontre sera donc l’occasion d’interroger cet auteur sur la création romanesque et ses sources historiques.

Foyer mixte les Oiseaux 48 Rue des Cras

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté chapraishistoire@gmail.com



