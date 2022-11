Marché de Noël de Berzé-le-Châtel salle communale de Berzé-le-Châtel Berzé-le-Châtel Catégories d’évènement: Berzé-le-Châtel

Saône-et-Loire

Marché de Noël de Berzé-le-Châtel salle communale de Berzé-le-Châtel, 4 décembre 2022 10:00, Berzé-le-Châtel. Dimanche 4 décembre, 10h00 Sur place Entrée libre

Marché de noël au profit de la rénovation de l’église Cette année les p’tits lutins de Berzé-le-Châtel on décidé d’innover en organisant un Marché de Noël le dimanche 4 décembre 2022 de 10H à 19H. Il se tiendra dans la salle communale et dans la cour de la Mairie. Une dizaine d’exposants seront présents, de la décoration de vos tables de fin d’année en passant par des assiettes bien garnie et sans oublier les cadeaux au pied du sapin, vous pourrez faire plaisir à toute la famille Une buvette et une restauration rapide vous seront proposées tout au long du marché de Noël. Les bénéfices serviront à la rénovation de l’église Saint Sébastien de Berzé-le-Châtel. salle communale de Berzé-le-Châtel Berzé-le-châtel 71960 Berzé-le-Châtel Saône-et-Loire dimanche 4 décembre – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Berzé-le-Châtel, Saône-et-Loire Autres Lieu salle communale de Berzé-le-Châtel Adresse Berzé-le-châtel Ville Berzé-le-Châtel Age maximum 99 lieuville salle communale de Berzé-le-Châtel Berzé-le-Châtel Departement Saône-et-Loire

