BERYWAM EN CONCERT Biscarrosse, 19 novembre 2022

BERYWAM EN CONCERT

Centre culturel et sportif de l'Arcanson Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

2022-11-19 20:30:00 – 2022-11-19 22:00:00

Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Centre culturel et sportif de l’Arcanson

Biscarrosse

Landes

16 16 EUR Le groupe de beatbox BERYWAM, originaire de Toulouse, composé du quatuor Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty aux palmarès individuels avec des titres nationaux et internationaux, est actuellement champion du monde en titre de beatbox par équipe.

Ils sont de passage à l’Arcanson pour la tournée française de leur nouvel album « No Instrument ». Soirée explosive en vue !

Réservation au 05 58 09 52 75

En ligne sur www.arcanson-biscarrosse.fr

Tarif plein 25€ / Réduit 16€

+33 5 58 09 52 75

Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse

