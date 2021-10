Beryce TNT – Terrain Neutre Théâtre, 29 octobre 2021, Nantes.

2021-10-29

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 10 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Concert. Beryce nous emporte sur des terrains folk avec une voix caverneuse, guitare acoustique, claviers, violoncelle et quelques touches électroniques.Deux années d’errances canadiennes ont modelé les arrangements de ce guitariste et chanteur. Ses compositions narrent des instants authentiques, sincères et parfois mélancoliques qui ne manquent pas d’intensité dans des élans vitaminés. Le chant sort de terre et offre des largesses réjouissantes pour une émotion à fleur de peau. Avec Beryce au chant et à la guitare, Soazic Bonneau au violoncelle, Benoît David au clavier et Christopher Bézier à la batterie. Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com