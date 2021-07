Pornic Esplanade de la Ria - Pornic Loire-Atlantique, Pornic Beryce – concert Esplanade de la Ria – Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le dimanche 22 août à 21:00

Beryce est un guitariste chanteur, auteur et compositeur basé à Nantes. Ses chansons narrent des instants authentiques parfois mélancoliques. Ses racines folk rock, sa voix caverneuse et ses errances canadiennes, où il vécut deux années, en font un charmant melting pot. Concert folk Esplanade de la Ria – Pornic Esplanade de la Ria, 44210 Pornic Pornic Loire-Atlantique

2021-08-22T21:00:00 2021-08-22T21:45:00

