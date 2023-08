Spectacle en famille « Avion papier » Cour de l’école Berville, 17 novembre 2023 18:00, Berville.

Spectacle en famille « Avion papier » Cour de l'école Berville Vendredi 17 novembre, 18h00, 18h45

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Avion papier » du collectif « La méandre ».

Plongez à l'intérieur d'une caravane-cinéma à la découverte un film d'animation.

Plongez à l’intérieur d’une caravane-cinéma à la découverte un film d’animation dont les personnages s’échappent et déambulent dans la caravane. Au creux de vos oreilles, des inventions mécaniques cliquettent. Un musicien vous accueille dans un paysage onirique, et jongle avec divers instruments. S’en déversent de lumineuses mélodies…

Avion papier est un spectacle en caravane à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets.

Durée : 20 minutes

A partir de 1 an

Cour de l’école 22 rue d’heurcourt Berville 95810 Val-d’Oise