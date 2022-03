Bertso eguna : bertsularisme : versification en langue basque Ispoure Ispoure Catégories d’évènement: Ispoure

Pyrénées-Atlantiques

Bertso eguna : bertsularisme : versification en langue basque Ispoure, 26 mars 2022, Ispoure. Bertso eguna : bertsularisme : versification en langue basque Ispoure

2022-03-26 – 2022-03-26

Ispoure Pyrénées-Atlantiques Ispoure Joutes d’improvisation en langue basque avec Nerea Ibarzabal, Oihana Iguaran, Sustrai Colina, Unai Agirre, Joutes d’improvisation en langue basque avec Nerea Ibarzabal, Oihana Iguaran, Sustrai Colina, Unai Agirre, Joutes d’improvisation en langue basque avec Nerea Ibarzabal, Oihana Iguaran, Sustrai Colina, Unai Agirre, Bertso eguna

Ispoure

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ispoure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ispoure Adresse Ville Ispoure lieuville Ispoure Departement Pyrénées-Atlantiques

Ispoure Ispoure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ispoure/

Bertso eguna : bertsularisme : versification en langue basque Ispoure 2022-03-26 was last modified: by Bertso eguna : bertsularisme : versification en langue basque Ispoure Ispoure 26 mars 2022 Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Ispoure Pyrénées-Atlantiques