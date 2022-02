Bertso afaria : repas bertsularisme Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Bertso afaria : repas bertsularisme
Saint-Étienne-de-Baïgorry
2022-02-25

19h apéritif. 20h30 repas et bertsularisme (versification en langue basque)
+33 7 83 00 72 27
Bixentainea

