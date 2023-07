Fête Locale BERTREN Bertren, 15 juillet 2023, Bertren.

Bertren,Hautes-Pyrénées

Samedi 15 juillet

– 14h pétanque en doublettes en 4 parties

– 20h30 apéritif suivi d’un repas

Menu 22€ – gratuit pour les moins de 10 ans

Salade de melon, mozza et jambon de pays

Rougail saucisse, riz, haricot

Salade de fruits, boule de glace

Vin, café

– 23h bal avec le podium Ouragan

Dimanche 16 juillet

– 14h pétanque en doublettes

buvettes et sandwiches

Réservation avant lundi 10 juillet.

2023-07-15 14:00:00 fin : 2023-07-16 . .

BERTREN

Bertren 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Saturday, July 15th

– 2pm petanque doubles in 4 games

– 8:30pm aperitif followed by dinner

Menu 22? – free for children under 10

Melon, mozza and country ham salad

Sausage rougail, rice and beans

Fruit salad, scoop of ice cream

Wine and coffee

– 11pm dance with the Ouragan podium

Sunday July 16th

– 2pm pétanque doubles

refreshments and sandwiches

Reservation before Monday July 10

Sábado 15 de julio

– 14h petanca dobles en 4 partidas

– 20h30 aperitivo seguido de una comida

Menú 22? – gratuito para los menores de 10 años

Ensalada de melón con mozza y jamón local

Salchicha rougail, arroz y judías

Ensalada de frutas, bola de helado

Vino y café

– a las 23:00 baile con el podio de Ouragan

Domingo 16 de julio

– 14 h petanca dobles

avituallamiento y bocadillos

Reserva antes del lunes 10 de julio

Samstag, 15. Juli

– 14 Uhr Boulespiel im Doppelpack in 4 Partien

– 20.30 Uhr Aperitif mit anschließendem Essen

Menü 22? – kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

Melonensalat, Mozza und Schinken aus der Region

Rougail Wurst, Reis, Bohnen

Obstsalat und eine Kugel Eis

Wein, Kaffee

– 23 Uhr Tanz mit dem Podium Ouragan

Sonntag 16. Juli

– 14h Boulespiel im Doppelpack

getränkestände und Sandwiches

Reservierung bis Montag, 10. Juli

