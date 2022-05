Bertrand Uzeel dans Adopte-moi si tu peux Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bertrand Uzeel dans Adopte-moi si tu peux

Bertrand a été adopté à l'âge de quatre mois à Jakarta. Une adoption en apparence totalement réussie…. Enfin en apparence car si on regarde bien les choses en face, personne n'était prêt. Ni lui, ni ses parents, ni l'école, ni même la France.

C'est avec humour, recul et légèreté qu'il se livre sur scène avec un seul objectif, se faire adopter par le public !

L'Art Dû, Marseille 6e Arrondissement
20€

