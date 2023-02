Bertrand Richou – Festival de Rocamadour –, 18 août 2023, Rocamadour OT Vallée de la Dordogne Rocamadour.

Concert fin du 2eme stage – Inspiration Requiem

On retrouve de bien étranges similitudes, dans le style, les procédés, les ambiances, et jusqu’à la citation, entre certaines pages de grands maîtres et la partition du Requiem de Mozart. Ce divin Mozart, que l’on croit tous inspiré par le ciel, s’est en fait imprégné d’influences toutes terrestres, et cela nous le rend bien plus humain et plus aimable encore. Voyage à travers des extraits du Requiem de Michael Haydn, du Messie de Haendel, et de la Messe des Morts de Gossec, ces œuvres que Mozart avait lues et aimées avant d’écrire, sans l’achever, le plus connu des Requiem.

