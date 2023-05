Bertrand Planes Pont de Saint-Ouen, 3 juin 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

IA Constellation – Le ciel étoilé vu sur la Seine / Installation numérique in situ / Nuage de drones chorégraphiant un ciel étoilé se réfléchissant sur la Seine.

Ancien coder,

artiste diplômé des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD) et de l’école supérieure

d’arts de Grenoble, Bertrand Planes vit et travaille à Paris. Il est représenté

par la New Galerie à Paris et la Galerie Laurence Bernard à Genève. Ses œuvres

qu’il qualifie d’High Low-Tech posent un regard sensible et critique sur la

technologie et notre société. Elles se construisent principalement sur la base

du détournement d’objets du quotidien. Précurseur de l’Upcycling, il est à

l’origine entre autres de la marque de vêtement Emmaus, de l’horloge de vie

Life Clock, du Vibromasseur Audio ou du Vidéo Mapping. Son travail a été montré

en expositions solo entre autre à la New Galerie/Paris, la gal Ben Kauffamn, Berlin, à la fondation

Ekaterina à Moscou, à la gal Etagi à Saint Petersburg, Laurence Bernard

Galerie/Genève. Il participe aussi à des expositions collectives en France et à

l’étranger comme la Biennale de Moscou, la FIAC, les FRAC, La nuit blanche,

Futur en Seine, la galerie du Jour Agnes B, le Singapore Art Museum, Den Frie à

Copenhague, La new Media Gallery à Vancouver…

Le projet

IA Constellation est un projet

pensé in situ, créé spécialement pour le site du pont de

Saint-Ouen. Il vise à reconstituer un ciel nocturne étoilé en utilisant une

installation numérique innovante.

Cette nuit étoilée sera visible par réflexion sur l’eau de la Seine et ses mouvements seront inspirés de ceux des fluides. Cette

installation numérique crée un nouveau langage visuel qui permettra de vivre

une expérience poétique et numérique

en admirant la beauté des étoiles dans un environnement urbain qui habituellement ne permet pas leur observation.

Le

ciel nocturne est depuis toujours une source d’inspiration et d’émerveillement

pour l’humanité. La voûte céleste, parsemée d’étoiles et de constellations, a

toujours fasciné les hommes et les femmes qui cherchaient à percer les mystères

de l’univers, qui ont guidé nos ancêtres, ces astres ont une symbolique forte

pour l’humanité. Les étoiles ont été utilisées comme guides par les navigateurs,

pour se repérer dans l’espace et le temps. Les constellations, quant à elles,

renferment des histoires et des légendes qui témoignent de la richesse des

différentes cultures qui ont peuplé notre planète.

L’histoire

de l’humanité s’est en effet construite en regardant le ciel. Les étoiles ont

servi de repères pour les premières civilisations, qui ont érigé des monuments

alignés avec les astres, comme les pyramides d’Égypte ou Stonehenge en

Angleterre. Les constellations ont, elles aussi, joué un rôle fondamental dans

la construction de notre identité culturelle. Elles ont donné naissance à des

mythes et des légendes qui, encore aujourd’hui, font partie de notre héritage.

Aujourd’hui,

les lumières des villes remplacent les étoiles en partie, cette connexion

profonde avec le cosmos et modifiée. Cette perte de repères peut avoir un

impact sur notre perception du monde et de notre place dans l’univers. Le

reflet du ciel dans l’eau est une métaphore qui illustre cette situation : tout

comme l’eau renvoie l’image du ciel et des étoiles, notre propre intérieur est

le reflet de notre environnement.

Elle

nous rappelle que notre rapport au monde est changeant, et que nous avons le

pouvoir de réinventer notre environnement.

IA Constellation sera accompagnée d’une composition musicale de Johann Guillon aka Zero Gr4vity.

Zero Gr4vity, c’est le side-project électro-ambiant de Johann Guillon (membre fondateur d’EZ3kiel), Zero Gr4vity se caractérise par une approche envoutante, à la fois sombre et lumineuse d’une musique électronique organique, céleste et hypnotique riche en textures synthétiques des plus somptueuses. Entre les tournées, sa passion pour les arts et sciences et les heures passées à digger de la techno, Johann part prendre le large à bord d’un voilier pour trouver de nouvelles inspirations. C’est en plongeant en mer qu’il devient fasciné par les modifications de ses perceptions sensorielles sous l’eau. Ces résonances, combinées aux claquements des vagues sur le bateau, va pousser l’artiste à développer une nouvelle approche de la musique électronique.

Durée de la performance : 10min. Activation toutes les demi-heures : 22h00 – 22h30 – 23h00 – 23h30 – 00h00 – 00h30 – 1h00 – 1h30

Organisé par Mains d’Œuvres en partenariat avec la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine et avec le soutien du réseau Actes if et de la Métropole du Grand Paris

Pont de Saint-Ouen Les Berges, Pont de Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

