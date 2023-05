BERTRAND MANUEL Parc Raspail, 3 juin 2023, Cachan.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

RER

B Arcueil-Cachan / Bus 187, 184, 162 arrêt Mairie de Cachan

ANONYMES / Performance / Création de bustes du public en impression 3D par robots industriels

Le travail de Bertrand Manuel, roboticien et artiste, propose une approche décloisonnée

de la robotique (artistique, philosophique, pédagogique, économique et technique) en proposant des applications

technologiques

surprenantes, qui interrogent de manière sensible l’univers de la technologie et le rapport qu’elle entretient avec l’Homme. Pour

cela, l’ingénieur transforme des robots INDUSTRIELS en objets ludiques et artistiques (robot barman, robot écolier, un robot photographe etc..) Il

s’agit d’objets très imposants, lourds (300 kg à 1 tonne), de

bras polyarticulés, en général très peu mis en scène ou visibles dans l’espace

public. Ainsi,

associer l’art, le spectacle vivant à des robots sortis

d’usine, autorise un certain regard, des émotions, des

questionnements, afin de rendre plus accessible, de désacraliser, et de laisser

le public approcher de près cette matière confisquée

par l’industrie.

Pour La Nuit Blanche cachanaise, il proposera une installation

interactive valorisant

les « anonymes » en créant, à la demande du public, des mini bustes des personnes

présentes par scanning et fabrication en impression 3D.

Au

jeu de la loterie et du hasard, certaines personnes du public auront

l’honneur d’avoir leur buste en taille réelle fabriqué par un

robot Fanuc de 3,50 m de haut et en direct. L’ensemble des oeuvres

sera ensuite exposé au sein du Château Raspail. Les oeuvres en

1:1 serviront à une performance théâtrale le soir même mise

en place par la compagnie

Arscénic.

ANONYMES propose au public de devenir, le temps de la Nuit Blanche

à Cachan, des personae gratae, dignes d’avoir leurs bustes

exposés en tant que représentants-es officiels de la Ville. C’est

un juste retournement artistique et ludique, un acte politique et

joyeux pour rendre visible celles et ceux qui font société au

quotidien.

Parc Raspail 21 rue Gallieni 94230 Cachan

