Bertrand Ferrier chante Mama Béa Tekielski à la librairie Publico le 15/03/2024 Libraire Publico Paris, vendredi 15 mars 2024.

Bertrand Ferrier chante Mama Béa Tekielski à la librairie Publico le 15/03/2024 Libraire Publico Paris Vendredi 15 mars, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-15 19:00

Fin : 2024-03-15 20:00

Bertrand Ferrier chante Mama Béa Tekielski pour le Mars féministe de la librairie Publico avec Sébastyén Defiolle et Claudio Zaretti, guitares Vendredi 15 mars, 19h00 1

« Les femmes auront des noms de fleur »

Bertrand Ferrier chante Mama Béa Tekielski pour le Mars féministe de la librairie Publico avec Sébastyén Defiolle et Claudio Zaretti, guitares

En bref

Portraits de femmes, cris de révoltes, chansons d’espoir – un voyage dans le répertoire bouleversant de Mama Béa Tekielski.

En un peu moins bref

Les musiciens classiques jouent beaucoup du répertoire d’antan. Et si les chanteurs n’avaient pas honte de faire de même ? Après « S’il te plaît, crie pour moi ! » (théâtre du Gouvernail, Paris 19, mars 2023), Bertrand Ferrier remet l’ouvrage de Mama Béa sur le métier en recomposant un tour de chant autour de portraits de femmes peints par l’iconique Béatrice Tekielski. De « La folle », le tube (de dix minutes !) qui la fit découvrir à l’album No woman’s Land, la chanteuse n’a cessé d’interroger la place, l’image, le rôle, l’espoir et le désespoir des femmes qui font écho aux siens donc aux nôtres. Sans chercher à imiter l’inimitable vedette, Bertrand Ferrier propose une déambulation à sa façon dans un répertoire secouant et revigorant, poignant et tonifiant, puissant et énergisant. Ce vendredi 15 mars, à 19 h, Sébastyén Defiolle et Claudio Zaretti s’associeront à ce projet avec leurs guitares préférées.

Bio

Depuis une grosse dizaine d’années, Bertrand Ferrier fredonne ses billevesées de bistros en théâtres. Amoureux de la chanson avec du texte et de la musique dedans, il aime aussi chanter les chansons des autres, comme en témoignent ces spectacles autour de Michel Bühler et de Mama Béa. Son dernier récital, « Chantons ensemble ! », il l’a partagé avec Jann Halexander, Barthélémy Saurel et Claudio Zaretti (Sébastyén Defiolle était là aussi !) car il aime à dire en citant le chanteur de metal Dio : « Dans la musique, j’aime deux choses : la musique et la camaraderie. » Après 44 ou presque, son premier double disque, il prépare le suivant. En attendant, il continue à promener sa chienne et à exercer ses métiers d’accompagnateur, d’organiste, d’auteur, de ghost-writer et d’éditeur.

Bertrand Ferrier chante Mama Béa Tekielski

Vendredi 15 mars

19h00

Librairie Publico

145T rue Amelot

75011 Paris

Renseignement

01.48.05.34.08

Libraire Publico 145 rue Amelot Quartier de la Folie-Méricourt Paris 75011