BERTRAND DEZOTEUX / HARMONIE Ecole municipale des beaux-arts l galerie Edouard-Manet, 3 juin 2023, Gennevilliers.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Harmonie, Harmonie l Résurrection et Harmonie Center / Série d’animation /

Découverte des aventures du personnage Jésus Perez.

Bertrand

Dezoteux présentera la trilogie du projet Harmonie.

Ce

nom est celui de la planète que découvre un personnage Jésus Pérez.

Ses

habitants, hybridation et assemblage déconcertant, nous promènent dans une

rencontre absurde ou l’on se perd dans un décor bizarrement identifiable.

Imaginée

en 2018 et présentée sous forme de vidéo lors de son exposition éponyme à la galerie

Édouard-Manet (du 05.04 au 09.06.2018), il développe la suite de l’histoire

dans un deuxième opus en 2022 Harmonie l

Résurrection. Enfin il créé cette année une nouvelle plateforme pour son

personnage Jésus Pérez, le jeu vidéo Harmonie Center.

La

proposition de Bertrand Dezoteux vient faire écho à la programmation de

la galerie et à l’exposition de Mélanie Courtinat et Charles Hascoët, « It’s

dangerous to go alone ! » (du 20.04 au 10.06.2023) qui développe une proposition mêlant le jeu

vidéo et la création contemporaine.

Ecole municipale des beaux-arts l galerie Edouard-Manet 3 Place Jean-Grandel 92230 Gennevilliers

Contact :

Bertrand Dezoteux, Harmonie – épisode 1, animation, 2018 ©Adagp, 2023 Vue de l’épisode 1 d’Harmonie.