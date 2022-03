Bertrand Chamayou & Sol Gabetta Dijon, 18 mai 2022, Dijon.

Bertrand Chamayou & Sol Gabetta Auditorium 11 Boulevard de Verdun Dijon

2022-05-18 – 2022-05-18 Auditorium 11 Boulevard de Verdun

Dijon Côte-d’Or

30 EUR Intellectuel raffiné, pianiste prodige, Félix Mendelssohn incarne un romantisme moins tourmenté que celui de Schubert ou Schumann, mais riche d’imaginaire littéraire et d’inépuisable génie mélodique. Dévoué à la mémoire de Bach, dont il ressuscita la Passion selon Saint-Matthieu, il partagea avec le vieux Cantor un grand intérêt pour le violoncelle, auquel il dédia deux Sonates, de splendides Variations concertantes ainsi qu’une Feuille d’album et une Romance au thème noble et serein. Alternativement passionné, strictement polyphonique, élégiaque ou d’une transparente légèreté, son art cite mélodies hassidiques et chorals luthériens, exprimant avec subtilité la complexité d’un homme né d’une illustre lignée d’intellectuels juifs, puis converti au protestantisme.

