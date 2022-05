Bertrand Chamayou /Chemin de Pèlerinage, Liszt et Messiaen – Festival de Rocamadour, 17 août 2022, .

Bertrand Chamayou /Chemin de Pèlerinage, Liszt et Messiaen – Festival de Rocamadour

2022-08-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-17

Wagner/Liszt : marche vers le St-Graal de Parsifal

Liszt : au bord d’une source

Liszt : orage

Liszt : vallée d’Obermann

Messiaen : Regard de l’esprit de joie

*** Entracte ***

Messiaen : premiere communion de la vierge

Liszt : sonnet 123 de Petrarque

Liszt : Après une lecture de Dante

Note d’intention

Brillant pianiste, Bertrand Chamayou s’est lancé sur les pas de Liszt dans “Les Années de Pèlerinage”, une oeuvre fleuve, virtuose et physique. “De la première à la dernière note, on est embarqué dans un vaste voyage au travers de paysages et de sources d’inspiration mais aussi dans la vie d’un homme puisque cette oeuvre a été composée durant quasiment toute la vie de Liszt”

Bertrand Chamayou, piano.

Natif de Toulouse, Bertrand Chamayou est remarqué à l’âge de 13 ans par le pianiste Jean-François Heisser dont il suit par la suite l’enseignement au Conservatoire de Paris. Dans le même temps, il travaille assidûment aux côtés de l’illustre Maria Curcio à Londres, et reçoit les conseils éclairés d’un grand nombre de maîtres, dont ceux de Murray Perahia.

Bertrand Chamayou fait aujourd’hui partie des artistes incontournables de la scène musicale. Doté d’un très vaste répertoire, impliqué dans la création contemporaine et oscillant d’un style à l’autre avec une facilité déconcertante, il impose une assurance et une imagination saisissantes, ainsi qu’une remarquable cohérence dans son propos artistique.

Il est invité à se produire sur les grandes scènes internationales : la salle Pleyel, le théâtre des Champs-Elysées, le Wigmore Hall, le Lincoln Center de New York, la Philharmonie de Cologne, le Concertgebouw d’Amsterdam, le conservatoire Tchaïkovski de Moscou… ainsi que dans les festivals comme le Klavier Festival de la Ruhr, le Mostly Mozart Festival, le Festival Gergiev de Rotterdam, le Festival de Lucerne, le Mecklenburg-Vorpommern Festspiele, le Musikfest de Brême, la Schubertiade de Schwartzenberg, le Festival de la Roque d’Anthéron, le Festival de la Chaise-Dieu, le Festival de Besançon – où il remplace au pied levé Krystian Zimerman – le Festival de la Côte Saint-André, le Festival de Radio France …

Il a joué sous la direction de chefs prestigieux comme Pierre Boulez, Andris Nelsons, Leonard Slatkin, Neville Marriner, Yutaka Sado, Semyon Bychkov, Philippe Herreweghe, Emmanuel Krivine, Michel Plasson … aux côtés d’ orchestres de renom tels que l’Orchestre de Paris, le London Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammer Philharmonie de Brême, le SWR Sinfonie Orchester de Stuttgart, l’Orchestre National de France…

La musique contemporaine occupe une part importante de son activité. Il a travaillé avec des légendes de la création comme Henri Dutilleux ou György Kurtag. Il a été invité, dans le cadre du festival « Présences », à donner les concertos de Thomas Adès et d’Esa-Pekka Salonen. Son activité de chambriste est de même essentielle : il se produit régulièrement avec ses amis Sol Gabetta, Renaud et Gautier Capuçon, Daishin Kashimoto, Augustin Dumay, Antoine Tamestit, Nicolas Baldeyrou, Alexeï Ogrintchouk, David Guerrier, Paul Meyer, Emmanuel Pahud, les quatuors Ebène, Belcea, Ysaÿe…

« Good Night ! », le nouveau disque de Bertrand Chamayou, est sorti durant l’automne 2020 (Erato). Le pianiste y interprète seize berceuses (Chopin, Liszt, Brahms, Grieg, Villa Lobos, Lyapounov, Alkan…). On peut lire dans la presse élogieuse : « L’écoute continue de ce programme original se révèle particulièrement appropriée aux circonstances actuelles de repliement sur soi et génère un bien-être intérieur particulièrement bénéfique ». L’album a reçu un très légitime Diapason d’or de la part de la grande revue française de musique classique Diapason.

